Costiera Amalfitana: Annalisa Milione Tour Guide in Campania

Un noto sito di autonoleggio ha scelto Annalisa Milione, una giovane ragazza nata a Cava de’ Tirreni, come testimonial del suo tour alla scoperta delle bellezze della Campania. Quattro giorni on the road per raccontare una Campania non convenzionale fatta di aneddoti, curiosità e luoghi nascosti.

Un tour di storia, arte e bellezze naturalistiche che ha toccato alcune tra le perle della costiera amalfitana e cilentana. Atrani, Maiori e Minori, Vietri, Castellabate, Perdifumo, Agropoli e Roscigno Vecchia sono solo alcuni dei luoghi che Annalisa ha visitato in compagnia Denis Strickner – Stricky Planet per realizzare un itinerario di viaggio adatto alle esigenze di ogni smart traveller.

Valorizzare l’Italia ed il suo patrimonio culturale, artistico ed enogastronomico.

Questo l’obiettivo comune di Annalisa Milione e di TiNoleggio, il sito che ha deciso di prendere questa ragazza come testimonial, che da tempo si propone come leader di settore nel noleggio di veicoli a scopo turistico su tutto il territorio.

“Narrare la propria terra attraverso immagini e parole è un’esperienza unica oltre che un modo creativo di fare promozione del territorio.” Sostiene Annalisa Milione – “Grazie a loro ho potuto portare in tutta Italia il mio personalissimo racconto, il mio punto di vista sulla Costiera Amalfitana e Cilentana.”