Costa d’Amalfi cinico, Solofra ko

Il sogno continua nella gara di recupero della seconda di ritorno che non fu disputata a causa della neve

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

SOLOFRA – COSTA D’AMALFI 0-3

44º Lettieri – 46º Mascolo – 66º Marino

SOLOFRA: Buoniconti, Olimpo, Parisi (77º Spina), Della Ventura, Magliocca, Capaldo (55º Delle Donne), Perrino, Tirri, Balzano, Salvato, Nappo (77º Novi).

All. Balzano (a disp. Caruccio, Di Filippo, Minopoli, Spina, Nicodemo, Pappacena, Delle Donne, Novi, Guarino)

COSTA D’AMALFI: Napoli, Asciuti (82º Vigorito), Marseglia, Catalano (88º Reale), Vallefuoco, Palumbo, Di Landro (82º War), Lettieri, Marino (70º Ronga), Mascolo, Tiberio.

All. Ferullo (a disp. Apicella M, Pisapia, Cestaro, Reale, War, Ferraiolo, Vigorito, Apicella, Ronga)

Arbitro: Antonio Pio Pascuccio di Ariano Irpino

Assistenti: Francesco Varchetta di Nola – Donato Avena di Battipaglia

Ammoniti: Olimpo, Spina

Angoli: 6-2 per il Costa d’Amalfi

Recupero: 1’ – 5’

Costa d’Amalfi il sogno continua.

I ragazzi di mister Ferullo sbancano anche il Modestino de Cicco, rifilando un secco e perentorio 3 a 0 al Solofra, nonostante il vento forte che ha imperversato per tutta la gara, incidendo spesso soprattutto nella prima frazione di gara.

Nei primi 45 minuti poche le emozioni della gara, con le due squadre che dovevano cercare di capire le traiettorie della palla a causa del vento forte. L’unica conclusione degna di nota è quella di Mascolo sul finale, ma nel saltare il portiere si allarga troppo e calcia troppo debolmente in porta, permettendo ad un difensore di salvare sulla linea. Ad un minuto dalla fine è la giocata di Lettieri a portare in vantaggio i suoi: conclusione di grande forza e precisione dai 20 metri, dopo una palla recuperata, che batte Buoniconti.

Nella ripresa partono forte i costieri che dopo neanche un minuto conquistano un calcio di rigore per un fallo di mano su cross di Marseglia. Dal dischetto Mascolo si fa respingere la palla, ma sulla ribattuta riesce a fare centro. Gli uomini di mister Ferullo hanno un’altro passo e cominciano a creare azioni a ripetizione. Ma al 64º il Solofra si procura un calcio di rigore, per atterramento di Balzano in area. Dal dischetto lo stesso Balzano spedisce la palla sul palo. Passano appena due minuti ed il Costa d’Amalfi mette fine alla gara: palla fantascientifica di Lettieri, che mette Marino solo davanti a Buoniconti. Il Toro praianese non si lascia intimorire e fa 3 a 0.

Il finale di gara diventa pura accademia, con mister Ferullo che da spazio a tutti i ragazzi i panchina, e a qualche minuto dalla fine è Mascolo a colpire la traversa su calcio di punizione dai 25 metri.

Al triplice fischio grande gioia peri ragazzi in campo e per i tifosi accorsi qui a Pratola Serra dalla costiera.

Tre punti importantissimi, che segnano il 18º risultato utile consecutivo, ed un ruolino di marcia incredibile in questo 2019, 5 vittorie ed un pareggio, e tutto considerando 4 trasferte su 6 gare.

Un sogno che davvero continua… e che domenica dovrà essere ulteriormente alimentato domenica, quando al San Martino arriverà la Scafatese.

UFFICIO STAMPA

FC COSTA D’AMALFI