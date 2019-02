Il Costa d’ Amalfi va a Sant’Agnello e trova il campo chiuso. E’ polemica ecco perchè

“La gara tra S. AGNELLO e COSTA D’AMALFI non verrà disputata. Il Comune di Sant’Agnello ha disposto la chiusura dell’impianto di Viale dei Pini.

La squadra adesso è al di fuori dell’impianto insieme al direttore di gara ed alle forze dell’ordine.” Questo è il comunicato ufficiale del Costa d’ Amalfi con squadra e dirigenti un paio d’ore fuori il campo a discutere. In effetti nessuna autorità sportiva ha avvisato che la partita non si sarebbe disputata e in questi casi , quando la squadra non è in grado di fornire il campo regolarmente, si concede il 2 a 0 a tavolino. Ma da questa mattina l’allerta meteo in Campania c’era, però non ha provocato la chiusura del campo di calcio, senonchè dopo i vari disastri , in particolare a Piano di Sorrento, tutti i sindaci hanno chiuso i vari campi sportivi, da Meta a Massa Lubrense, come riportato da Positanonews, ma nessuno ha pensato a fare i doverosi avvisi e ad evitare alla squadra del Costa d’ Amalfi l’inutile trasferta a quanto pare.