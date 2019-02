Costa d’ Amalfi a numero chiuso come Venezia. Casola, Posidonia “E’ unica soluzione, inutile prenderci in giro ” Venezia a numero chiuso e con tassa d’ingresso. La giunta del sindaco Luigi Brugnaro ha varato il nuovo regolamento per i turisti: dal’1 gennaio 2022 chi vorrà visitare la città potrà farlo solo con una prenotazione in mano. «Non sarà impedito a nessuno l’accesso, che sarà però più complicato per chi non prenota», anticipa il sindaco che ieri ha illustrato il provvedimento.

La «tassa di sbarco», approvata nel maxiemendamento alla legge di bilancio, è obbligatoria per tutti, la prenotazione no, ma eviterà code e contrattempi.

Il piano per la gestione dei flussi turistici sarà sviluppato in tre anni. Da maggio prossimo, quando il testo verrà approvato in via definitiva dal consiglio comunale, e fino al 31 dicembre 2019, la quota sarà di 3 euro per tutti. Da gennaio dell’anno prossimo scatterà invece il meccanismo dei «bollini»: sei euro per l’ingresso a nei giorni ordinari, 8 in quelli da bollino rosso e 10 da bollino nero.

Il governatore del Veneto Luca Zaia approva – «sono al fianco del sindaco» – e ringrazia per l’esenzione totale di cui godranno tutti i veneti. Niente tassa di accesso anche per i lavoratori e gli studenti pendolari, oltre che per i familiari di chi già paga l’Imu nel Comune. Per chi invece il ticket dovrebbe pagarlo ma non lo fa, sono previste sanzioni che vanno da 100 a 450 euro.

Le stime calcolano che con il «contributo di accesso» il comune maturerebbe un gettito annuo tra i 40 e i 50 milioni di euro. «Serviranno a coprire i costi di gestione della città, superiori di 30 milioni di euro l’anno al resto d’Italia», sostiene il sindaco.

In queste settimane si continua a discutere del problema del traffico, sentiamo chi storicamente lo ha sollevato a Positano da almeno venti anni per l’associazione ambientalista Posidonia ultimamente e non solo.

“Positano e la Costiera amalfitana devono essere protette, vanno bene le riunioni , ma le soluzioni sono state già prospettate da anni e vanno attuate nel bene di tutti – dice Vito Casola per l’associazione Posidonia che storicamente è stata la più attiva in questa battaglia -, la nostra esperienza ha dimostrato che gli incontri e riunioni servono a ben poco se non producono degli effetti immediati e la soluzione è quella del modello Venezia, da Vietri sul mare dopo Salerno a Piano di Sorrento sui Colli di San Pietro bisogna contingentare il traffico.”

Dunque è chiaro, come sta ricostruiendo Positanonews, che , secondo noi, vi è tutta una presa in giro. Le soluzioni sono immediate ed evidenti. Una , in primis, il divieto totale del transito agli autobus oltre gli otto metri , senza bisogno di dare tempi ai tour operator. Visto che già in passato , quasi venti anni fa, fu fatto un incontro, con relativo dispositivo, dando quattro anni di tempo ai tour operator di organizzarsi. Ma poi, visto che violano il codice della strada, invadendo di fatto l’altra corsia, quindi procedendo di fatto controsenso, non ci sarebbe bisogno di nessun dispositivo. Già di per se sono illegali. E gli interessi da tutelare quali sono, dei privati? E’ come se avessimo un ristorante e pretendessimo il posto auto per i nostri clienti. Se vi è una legge dello Stato che vieta la circolazione oltre una carreggiata questa va rispettata a prescindere. Dunque è illogico contemperare interessi economici, quelli dei tour operator, o di altri comuni, come Maiori, che sembrano far resistenza. Qui c’è in ballo la salute umana e la sicurezza.

Altro “vulnus” sono i tpl autorizzati dalla Regione Campania, ultimo in ordine di tempo quelli del Vesuvio, ma verranno anche da Pozzuoli prossimamente, il trasporto pubblico locale fantasma, come lo ha definito il sindaco Michele De Lucia, contro il quale manifesteranno gli operatori della SITA lunedì prossimo.

Insomma di cosa parliamo? Discutere di fronte a queste situazioni, le morti ed i feriti gridano vendetta, basta pensare alla curva alla Chiesa Nuova dove ogni giorno noi e i nostri figli rischiamo la vita. Il sindaco dovrebbe semplicemente fare una ordinanza di rischio e pericolo come massima autorità di pubblica sicurezza e mandarla al Prefetto e all’ANAS che deve avere il coraggio di annullarla E PRENDERSI LA RESPONSABILITA’ di morti e feriti. Di che parliamo? Parlare ancora è come prendersi in giro e prendere in giro i cittadini.