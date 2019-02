Coppia di italiani bloccati in Venezuela, manca il passaporto del figlio di pochi mesi. Il ragazzo è originario di Vico Equense

Vico Equense. Una giovane coppia si trova bloccata in Venezuela, nell’isola Margherita. Il ragazzo è originario di Vico Equense e la madre, Ines Manganaro, si dice molto preoccupata per le sorti del nipotino e spera che si possa riuscire presto a sbloccare la situazione e portare la coppia con il neonato in Italia. Non vuole che il nipotino, nato a settembre, debba morire di fame in Venezuela. La coppia non riesce a tornare in Italia perché manca il passaporto del figlioletto, il piccolo Natale. Chiaramente tutta i familiari dei due sposi sono in grande apprensione date le notizie poco rassicuranti che provengono dal Venezuela. La signora Ines, parrucchiera con marito disoccupato, sta investendo tutti i suoi risparmi nel tentativo di riportare il figlio Alfonso, con la compagna Monica Francesca (venezuelana) ed il piccolino in territorio italiano. La donna è andata anche al Consolato a Napoli ma le è stato detto che non era loro compito avviare questo tipo di pratica. Nel frattempo tutti i soldi che riesce a guadagnare li spedisce al figlio per permettergli di comprare il necessario per il bambino, dato che la coppia vive in una situazione economica poco felice. Alfonso e Monica Francesca si sono conosciuti su facebook e, dopo aver chattato per alcuni mesi, si sono incontrati durante una vacanza di lei in Campania e da quel momento non si sono più lasciati. Quando la ragazza è rimasta incinta hanno deciso di tornare in Venezuela per permettere alla ragazza di stare vicino alla sua famiglia in un momento così delicato, avendo tra l’altro la madre medico. Ora si spera che al più presto i due giovani genitori riescano a tornare a Vico, dove potrebbero assicurare un futuro più sereno e tranquillo al piccolo Natale.