Contest della Diocesi Sorrento – Castellammare di Vico Equense. La parrocchia di Vico Equense con l’ India ha fatto un bellissimo progetto, anche noi di Positanonews abbiamo apprezzato questo video ( se volete votarlo cliccate sulla Diretta e mettete mi piace al di sotto del video ). Ma questo come altri, da Gragnano a Sant’Agnello e Massa Lubrense sono bei prodotti dell’ azione cattolica o delle associazioni religiose vicino alla Chiesa , ancora più belli perchè fanno vivere fuori dai social network, ora si devono sottoporre al giudizio dei like di facebook, che si potrebbero anche comprare , oltre che forzare, realtà virtuale drogata e artefatta, non corrispondente alla vita reale, profili fake, viralizzazioni farlocche e quant’altro. Non sarebbe opportuno un altro messaggio dice un nostro lettore? I bambini hanno già vinto a prescindere! Una bambina disabile ha fatto il video e per lei è un traguardo anche solo parlare e stare in piedi per essere protagonista di un video! Basta questo! Non conta vincere, ma aver fatto il possibile per far rimanere qualcosa di quell’esperienza. Cosa insegnano ai bambini a quest’acr? Che bisogna comprarsi le cose per vincere? Che bisogna imbrogliare o piangere dei schifossissimi mi piace ? Oppure far votare veramente alle persone a cui piace veramente il video e vincere (se si vince) perché la cosa è piaciuta nella vita? L’azione cattolica serve ad insegnare ai bambini come vivere la vita, come affrontarla, non come scansare i problemi.