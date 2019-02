Consorzio Amalfi di Qualità, Pisacane: “I risultati stanno arrivando e sono sotto gli occhi di tutti”

Amalfi. Lunedì 25 febbraio si è svolta l’Assemblea Annuale del Consorzio Amalfi di Qualità, sodalizio che lavora da dieci anni sul territorio nel campo del turismo e dell’accoglienza in Costa d’Amalfi. Nella Sala Le Vele dell’Hotel La Bussola c’è stato erano presenti le strutture ricettive consorziate, oltre a ristoratori e fornitori convenzionati. Punta di diamante del Consorzio è “Racconti del Territorio”, iniziativa che verrà riproposta anche quest’anno: come spiega Amalfi di Qualità, tale attività consiste “in un programma quotidiano di visite ed escursioni guidate che il Consorzio mette a disposizione gratuitamente di tutti gli ospiti che soggiornano nelle strutture aderenti al fine di favorire la conoscenza del territorio e migliorare la loro esperienza di soggiorno in Costa d’Amalfi”.

L’interessante programma anche per il 2019 comprenderà le località di Amalfi, Ravello, Positano, il trekking nella Valle delle Ferriere e al Sentiero degli Dei, la Ravello-Amalfi con visita su Atrani, ed altri percorsi spettacolari nella montiera, come a Tramonti: gli appuntamenti ci saranno due volte a settimana, dal 1 aprile 2019 al 6 gennaio 2020, sia in lingua italiana che in inglese. Nell’incontro di lunedì si è fatto il punto sulla situazione del turismo ad Amalfi e in Costiera, guardando alle prospettive future, partendo dai punti di forza del Consorzio e i risultati conseguiti in questi anni, evidenziati dal Presidente Gennaro Pisacane:

“L’esperienza del Consorzio Amalfi di Qualità sta diventando sempre più esaltante. I risultati stanno arrivando e sono sotto gli occhi di tutti. L’aver dato priorità al tema dell’accoglienza è stata la vera chiave di successo. L’appartenenza al Consorzio è divenuta garanzia di servizi unici, introvabili in qualsiasi altra località caratterizzata da strutture di piccole dimensioni, come quelle amalfitane.

Mi si trovi altra località nella quale b&b, affittacamere e piccoli alberghi effettuano servizio di facchinaggio interno ed esterno 12 ore al giorno; offrono quotidianamente agli ospiti uno o più tours guidati per 9 mesi all’anno; mettono in rete materiali in grado di rendere fruibile 570 Km di sentieri di montagna; dispensano materiale informativo capace di orientare l’ospite verso le cose migliori che la città ha da offrire; e, soprattutto, vedono nell’ospite non un cliente o un consumatore, ma una persona da accogliere e soddisfare in tutte le sue esigenze.



Mi si trovi altra località nella quale gli operatori, anziché farsi la guerra tra loro, collaborano proficuamente, si scambiano informazioni a volte riservate, fanno quadrato per reggere la concorrenza esterna, coinvolgendo nelle loro azioni anche i fornitori.



Mi si trovi altra località in cui tutto questo avviene nella totale latitanza delle istituzioni; di un’amministrazione comunale che ha addirittura abolito l’assessorato al turismo e spreca i proventi della tassa di soggiorno in cose futili e banali, se non addirittura indecorose, come avvenuto nell’ultimo capodanno.



Mi si trovi altra località in cui un’aggregazione imprenditoriale, dopo 9 anni, continua a crescere di anno in anno, scommettendo su nuove iniziative e partenariati importanti, quale quello recentemente stabilito con la banca MPS e l’Università di Salerno.



Non credo che ce ne siano altre in Italia.

Qualcosa di simile la conosco solo nel Cilento, dove alcuni bravi imprenditori hanno capito che il Consorzio della Qualità è un modello nel quale vale la pena investire tempo e denaro.

Ed allora, alle soglie del suo decimo anno di vita, auguri Consorzio.

Sono certo che il bello deve ancora venire.”