COMUNE DI CAPRI IN VERSIONE “DRACULA SUCCHIASANGUE”! Il post virale di Silvio Staiano sul mega aumento TARI, insomma il CEO di Capri Watch, ovviamente abile sui social network per la sua inclinazione imprenditoriale indiscutibile, è sempre di più la spina nel fianco dell’amministrazione uscente.. Guardate un pò

“AUMENTO DELLA TARIFFFA 2018 DELLA TARI (tassa spazzatura) del 322% SU BASE DELLE TARIFFE DEGLI ANNI PRECEDENTI (2017-2016-2015). La legge non limita gli aumenti indiscriminati?

Esempio 1: x un deposito di100 mq si passa, a distanza di un solo anno, a dover pagare da un importo di € 540 (100 mq x €, 5,40) a € 1.743 (100 mq x €, 17,43). RINCARO = € 1.200 annui.

Esempio 2: : x un deposito di 50 mq si passa, a distanza di un solo anno, a dover pagare da un importo di € 270 (50 mq x €, 5,40) a ben € 871,50 (50 mq x €, 17,43). RINCARO = € 600 annui.

Infatti, per quanto riguarda la T.A.R.I. relativa ad immobili adibiti a: “Autorimesse o Magazzini senza alcuna vendita diretta” si passa da una tariffa di euro € 5,40 al mq. (€ 4,49 per la quota fissa + € 0,91 per la quota variabile) a quella nuova totale di € 17,43 al mq”