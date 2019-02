Il Comitato Vico Equense senza Barriere: “Siamo stufi di avere pazienza!”

“Ad un anno di distanza dalla consegna delle firme di 2735 cittadini di Vico Equense – dichiarano dal Comitato di Vico Equense senza Barriere – che aderivano alla proposta di promuovere il PEBA, un piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (protocollata il 5 ottobre 2017) NESSUNA risposta si è avuta da parte dell’amministrazione comunale.

Nessun incontro fattivo richiesto un anno fa e ripetuto in data 14 Gennaio 2019 (in foto). Gli interessi politici mirano ad altro… sembra evidente la voglia di boicottare chi si pone obiettivi giusti e civili nell’interesse non solo dei disabili, ma di tutti quelli che vivono una difficoltà temporanea (mamme con bambini piccoli, anziani…).

Quando è troppo è troppo….siamo stufi di aspettare e pronti a renderci visibili nella città, a richiamare l’attenzione, non crediamo degli amministratori, ma certo quella dei cittadini che hanno firmato e condividono i nostri obiettivi!”.