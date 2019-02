Il cetarese Alfonso Ottomana è il presidente nazionale dei poeti

Il cetarese Alfonso Ottomana è Presidente Nazionale Italiana Poeti.

Nato a Cetara (SA) il 15 luglio 1968, residente ad Albano Laziale (RM), sposato con un figlio.

Dopo aver conseguito il diploma presso il Liceo Artistico di Salerno, presta servizio nell’Arma di Carabinieri, per diversi anni ha lavorato nel settore dei lavori pubblici, dopo di che, è entrato di nuovo in un corpo di Polizia.

E’ rimasto sempre legato alle origini del proprio paese nativo, Cetara in provincia di Salerno e dal mare.

Convinto assertore dell’immenso valore della cultura soprattutto per la crescita delle persone, in questi ultimi anni, inizia a elaborare poesie, oltre a rinvigorire la passione per le arti nelle molteplici forme espressive (sculture, mosaici, ceramica).

Non si considera un autore, neppure un pittore, si diletta ad amplificare quelle uniche emozioni scandite dalla propria emotività.

Scrive poesia, riponendo nero su bianco le parole e le frasi che nascono nel profondo della sua anima. Solitamente durante il tragitto che da casa lo porta a Roma per raggiungere il posto di lavoro con i mezzi pubblici.

Osserva ciò che lo circonda o quello che percepisce dentro di se, ascolta musica per tradurla in chiave poetica.

Utilizzando le parole come mattoni di diverse forme e dimensioni, fino a comporre un solido architrave.

I testi di solito trattano emozioni e astrazioni personali.

Membro del Movimento Internazionale di poesia “Poetas del Mundo”. Ha ottenuto una Menzione speciale per la sezione raccolte inedite di poesia al Premio Nazionale di letteratura ” Silvano Tognetti”, ha ottenuto una Menzione d’onore al Premio “San Francesco” – Archeoclub Patti (Me), ha partecipato alla I II e III edizione del Festival nazionale di poesia “La Rocca dei Poeti” , finalista al premio “ Giorgio Bassani” di Santa Marinella, menzione d’onore al concorso “Versi per Riflettere” Cetara 2017, partecipazione al Poetry Slam di Ostia 2017, partecipazione alla rassegna “Poesia sotto le Stelle” Cetara 2017. Secondo classificato al Concorso “Caro amore ti scrivo” Atrani 2018, finalista al Premio Letterario Cavea I edizione – Genzano di Roma 2018. Premio alla Critica al Concorso Internazionale “La Rosa d’Oro” edizione 2018 di Torre Alfina Acquapendente (VT). Ha partecipato alla Festa del Libro e della Lettura di Ostia organizzata annualmente dall’Associazione “Clemente Riva” nello spazio dedicato alla poesia “Poeti in Onda”.