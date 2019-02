Cetara: Lo chef Massimo Bottura nominato “Amico di Cetara”

Cetara, Costiera Amalfitana Lo chef pluristellato Massimo Bottura sarà protagonista martedì 12 febbraio, alle 18, nella Sala Consiliare del Comune di Cetara, per la cerimonia di nomina ad “Amico di Cetara”, inserendosi nella lista di tutti coloro che, tra artisti, personaggi, cultori, letterari e giornalisti, nel corso del tempo, hanno dimostrato un particolare legame al territorio, attraverso contributi di promozione del borgo cetarese. La motivazione rappresenta un riconoscimento pubblico, con la consegna di una targa da parte del sindaco Fortunato Della Monica, per quello che il cuoco modenese ha fatto verso la valorizzazione della colatura di alici.

A seguire, dalle 20, Bottura cucinerà al Convento di Cetara per una cena di beneficenza, insieme allo chef Pasquale Torrente, con lo scopo di raccogliere fondi per Food For Soul, associazione no-profit fondata per combattere lo spreco alimentare nell’interesse dell’inclusione sociale.