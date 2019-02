Cetara: Auguri a mamma Ilaria e papà Pierpaolo per la nascita di Roberto

E’ nato questa mattina la clinica Malzoni di Agropoli il piccolo Roberto, il primogenito di papà Pierpaolo Ferrigno e Ilaria Antelmo.

Grande gioia per mamma e papà, ma soprattutto per i nonni, che attendono il bellissimo pargoletto di 3 chili e mezzo arrivi a casa per la prima volta.

Auguri ai neogenitori dalla redazione di Positanonews!