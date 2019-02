Cercasi animatori e commessa a Sorrento

Sorrento . Cercasi due animatori conoscenza lingua inglese :responsabile miniclub e responsabile tornei. Cerco inoltre commessa con conoscenza della lingua inglese per hotel in Sorrento. Orario di lavoro 6 ore giornaliere, busta paga con contratto di lavoro regolare, da marzo ad ottobre (per commessa) maggio/ottobre animatori paga 650 /700 mensili per gli animatori, per la commessa la retribuzione è da concordare secondo l’orario e la disponibilità contatti 3381330501