Centro Studi Ravello di Clelia Giacco con “Sea Save” fa incetta di premi a Danza in Fiera a Firenze conclusosi il 24 febbraio. Borsa di studio a Isabella Eduardo, Giorgia Rossetto, Patrick Zoungla e Giulia Mansi fra New York e Milano , poi premi a Federica Ruocco, Veronica Ruocco, Giada Di Palma, Greta Calce, e Paola Petti. Ravello città della Musica e anche della Danza allora , un bel riconoscimento per questo centro della Costiera amalfitana che vede ballerini di Ravello, Scala e dintorni della Costa d’ Amalfi eccellere dopo duri sacrifici. Perchè la danza è un duro impegno, è disciplina, è sacrificio, dietro quelle vittorie c’è stato un grande lavoro.