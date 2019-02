Cava de Tirreni situazione critica per le strade, polemiche di Fratelli d’ Italia

Resta critica la situazione sulle strade di Cava de’ Tirreni, all’indomani delle piogge incessanti. Con la proroga dell’allerta meteo arancione, restano chiuse al traffico le arterie interessate da smottamenti e cedimenti della sede stradale. Se in località Mezzano e in via Trara Genoino (Tolomei) si lavora per liberare la carreggiata da fango e detriti e per mettere in sicurezza i costoni franati, lo stesso non si può dire per via Pasquale Di Domenico, la strada che collega Santa Lucia e Sant’Anna, e per via Gaetano Cinque, che conduce alle frazioni di Castagneto, San Cesareo e Corpo di Cava, interessato sin dal 2014 da un esteso movimento franoso. Il timore dell’amministrazione, nel caso di via Cinque, è che i costi per la messa in sicurezza possano essere lievitati per i nuovi eventi meteorologici. I significativi danni hanno indotto il sindaco Servalli a valutare la possibilità di chiedere lo stato di emergenza.

LA POLEMICA

Su via Cinque arriva l’affondo di Fratelli d’Italia. «Bisogna intervenire in tempi celeri tuona Imma Vietri, portavoce provinciale- l’amministrazione comunale si ricorda di questa strada solo in caso di allerta meteo. I residenti chiedono risposte concrete, basta con i rinvii, si intervenga prima che possa verificarsi il peggio».«L’inerzia della amministrazione rispetto a questa problematica è disarmante ha aggiunto Fabio Siani, portavoce cittadino a cui fanno eco le parole della consigliera Clelia Ferra Al di là dell’installazione di due transenne, l’amministrazione si è dimostrata incapace di adottare soluzioni definitive». Intanto prosegue la petizione avviata dal consigliere dei Responsabili per Cava, Pasquale Senatore, per chiedere interventi urgenti all’amministrazione che, dal canto suo, ha fatto sapere di voler trasferire il mutuo acceso per l’intervento di adeguamento della scuola dii Passiano non appena la Regione provvederà al finanziamento, proprio per eseguire i lavori di messa in sicurezza di via Cinque.

LA MOBILITA’

Restando in tema di mobilità, previsto per domani pomeriggio un faccia a faccia tra il sindaco Servalli e una delegazioni di commercianti. A chiedere l’incontro il presidente della Confesercenti di Cava de’ Tirreni, Aldo Trezza, portavoce delle istanze degli esercenti del centro storico e delle aree limitrofe preoccupati per la possibile riduzione di posti auto per la realizzazione del boulevard sul trincerone.