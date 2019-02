Cava de’ Tirreni. Scompare improvvisamente l’avvocato Pasquale Adinolfi, aveva 56 anni

Cava de’ Tirreni. La città in lutto per l’improvvisa e prematura scomparsa dell’avvocato Pasquale Adinolfi, aveva 56 anni. Tutti lo ricordano non solo come un bravissimo professionista ma anche come una persona buona e gentile. Adinolfi era anche molto attento alle tematiche della propria città e nella metà degli anni novanta aveva ricoperto il ruolo di assessore e vicesindaco con il primo cittadino Raffaele Fiorillo. Dalle 14.00 di oggi è stata allestita la camera ardente nella cappella inferiore del Santuario di S. Francesco e domani, alle ore 15.00, saranno celebrate le esequie nella chiesa di S. Francesco. La redazione esprime le proprie condoglianze alla famiglia per la dolorosa perdita.