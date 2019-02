Cava de Tirreni, ragazzo denunciato per offese ai poliziotti su Facebook Gli agenti del commissariato di Cava sono risalita all’identità del giovane denunciato per oltraggio (articolo 342 del codice penale).

A darne notizia il quotidiano Il Mattino nella pagine di Salerno oggi in edicola.

Secondo la ricostruzione della polizia, tutto sarebbe avvenuto qualche giorno fa quando su un gruppo facebook, i cui iscritti sono cavesi, è stata postata la foto di un’auto senza le quattro ruote.

L’autore del post segnalava il caso clamoroso del furto di pneumatici, nel centralissimo parcheggio Trincerone. A corredo della foto una serie di commenti. Tra cui quello del 25enne, che accusava i poliziotti di non fare il loro dovere. I poliziotti hanno identificato chi si nascondeva dietro il profilo facebook. Per il ragazzo è scattata una denuncia per oltraggio.

Bisogna stare attenti ai social network, come nella vita reale, le offese non vanno fatte