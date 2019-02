Cava de’ Tirreni. Nella notte prende fuoco l’auto di un poliziotto, si propende per la natura dolosa dell’incendio

Cava de’ Tirreni. Nella notte è stata data alle fiamme l’autovettura di un poliziotto del luogo, che prestava servizio al reparto anticrimine della Campania nella città di Napoli. L’uomo aveva parcheggiato la sua auto nei pressi della propria abitazione, in via De Filippis. Gli agenti del locale commissariato hanno aperto un’indagine e sembrano propendere per la pista della natura dolosa. Accanto ai resti dell’auto, infatti, è stato ritrovato un accendino che tenderebbe ad escludere la natura accidentale dell’incendio che ha completamente distrutto il veicolo.

Immagine di repertorio