Ieri mattina Pierfrancesco Solimene di Cava de’ Tirreni, è stato protagonista, insieme alla sua arte della ceramica, su Rai1 nel noto programma Uno Mattina, che ha mandato in onda un bellissimo servizio sulla ceramica made in Cava. Ecco il link

Il giovane Pierfrancesco Solimene, è il titolare di Solimene Art, una bottega ceramista molto nota a Cava de’ Tirreni.

Il servizio di Uno Mattina è stato girato proprio all’interno del laboratorio.

Pierfrancesco ha raccontato la storia della la sua famiglia, che fa questo mestiere da ben 4 generazioni, all’inviata della Rai, svelando i suoi ricordi di quando era piccolo e amava girare per il laboratorio del padre per vedere le sue opere. Da li la sua passione nata a 8 anni che ha mostrato alla giornalista della nota rete nazionale con un bellissimo vaso che fece proprio a quell’età.

Pierfrancesco ha anche dato dimostrazione del suo lavoro: come esse vengono modellate le ceramiche e tutte le diverse fasi per arrivare al prodotto finito.

Il giovane artista ha affermato che per questo mestiere serve non solo passione, ma anche studio e tanta pratica e che la ceramica è un qualcosa che ti fa rivivere la storia dell’uomo dal passato alla modernità “con qualcosa di atavico, e proprio per questo c’è necessità di parlare attraverso di essa con un linguaggio contemporaneo”, come afferma lui stesso all’inviata rai.

Le telecamere Rai hanno inquadrato tutto le sue bellissime opere in ceramica che rappresentano in modo molto caratteristico la Costiera.

Pierfrancesco Solimene afferma che le sue ceramiche hanno una particolarità: uno smalto translucido e un pò grezzo, innovativo, con motivi dipinti stile minimale.

Insomma, il giovane artista è un talento ed un orgoglio per tutto il nostro territorio e noi di Positanonews non possiamo fare altro che fargli i complimenti ed augurargli tanta fortuna, con la speranza che tanti seguano il suo esempio, perché le tradizioni non devono mai perdersi.