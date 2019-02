Cava de’ Tirreni. Ladri rubano a casa di una coppia di coniugi in pieno giorno mentre il figlio era in camera a guardare la tv

Cava de’ Tirreni. Paura tra i cittadini per l’aumento dei furti nelle abitazioni. Soprattutto si teme per la propria incolumità personale in quanto i ladri non si fanno scrupoli ad agire anche quando le persone sono in casa. L’ultimo episodio, che è stato reso noto solo oggi, è avvenuto intorno alle 18.00 a Campitiello, località della frazione Annunziata. I ladri si sono introdotti in un’abitazione ed hanno messo tutto a soqquadro sottraendo soldi e gioielli. La coppia che vive nell’appartamento in quel momento era in chiesa per partecipare alla Messa, ma in casa era rimasto il figlio che, fortunatamente, non si è accorto di nulla perché era nella sua stanza a guardare la tv. I ladri sono entrati dalla porta di ingresso e si sono diretti nella stanza matrimoniale, dove hanno scavato fra i vestiti e nei cassetti. Ad un certo punto i malviventi hanno forse sentito il ragazzo che, lasciata la sua camera, raggiungeva la cucina e sono quindi scappati dal balcone portando con sé il prezioso bottino. Quando la coppia ha fatto ritorno a casa, verso le 19.00, si è resa conto di quanto era accaduto ed ha allertato la Polizia. La loro consolazione è che i ladri non abbiano fatto del male al ragazzo. Purtroppo non è l’unico episodio del genere che si verifica nella zona. Sempre a Campitiello, infatti, pochi giorni prima si era registrato un altro furto in un’abitazione dove i ladri erano riusciti ad entrare rubando un computer e tre televisori. Ed ora i cittadini hanno paura e chiedono maggiori controlli e sicurezza.