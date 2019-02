A Cava de’ Tirreni domani 2 febbraio scuole chiuse.

Domani 2 febbraio scuole chiuse a Cava de’ Tirreni.

“A seguito dell’allerta meteo codice arancione diramato della SORU (Sala Operativa Regionale Unificata di Protezione Civile), per la zona tre (Cava de’ Tirreni, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), per le condizioni di fragilità del territorio dovuto dalla pioggia di questi giorni e i numerosi smottamenti che hanno causato la chiusura di diverse strade e per la previsione di precipitazioni con possibilità di rovesci temporaleschi e raffiche di vento, a partire dalle ore 16 di oggi venerdì 1 febbraio alle ore 12 di domani sabato 2 febbraio, il Sindaco Vincenzo Servalli, ha emesso ordinanza di chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado per la giornata di domani, sabato 2 febbraio.

Resta attivo il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) e in preallarme tutto il personale della Protezione Civile, uffici tecnici e Polizia Municipale, per le attività di monitoraggio del territorio e delle zone di criticità.

Tutti i cittadini possono seguire l’evoluzione della situazione meteorologica a mezzo dei canali informativi esistenti (Tv locali, sito internet del Comune (www.cittadicava.it), sala operativa della Protezione Civile (numero verde 800 225 156) Comando di Polizia Locale (numero verde 800 279 221), Applicazione “Librarisk” (scaricabile dal sito www.protezionecivilecava.it – e del Comune www.cittadicava.it )”

Nella città Metelliana la pioggia ha provocato smottamenti e frane soprattutto nelle frazioni e la situazione è tenuta sotto controllo dalla Protezione Civile e dalla pubblica sicurezza.