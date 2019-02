Cava de’ Tirreni: Cavesi sul podio del campionato interprovinciale Sci Alpino “Memorial G. Nigro”

Il Centro Sportivo di Cava de’ Tirreni (Salerno) protagonista a Viggiano (Potenza). Sabato 2 febbraio 2019, si è svolto il campionato interprovinciale di sci alpino “Memorial G.Nigro” organizzato dallo Sci Club Viggiano, dallo Ski Fun Club Cava e dal Comitato Territoriale CSI di Cava de’ Tirreni.

Nel magnifico scenario innevato dell’alta Val d’Agri, podio per Loris Langone, categoria “giovanile maschile” e Ilaria Taranto per la categoria “unica femminile”. Primato per Alfonso Taranto nell’open maschile.

GIOVANILE MASCHILE. Primo posto per LorisLangone (46” 85’), Mattia Priore(47” 44’) e Cristian Mallaurino(51” 86’).

UNICA FEMMINILE .Oro per Ilaria Taranto (44" 96') seguita da Serafina Mitidieri (50" 24') e quindi Tiziana Bonagura(53" 30').

OPEN MASCHILE per una manciata di secondi Alfonso Taranto (42" 24') conquista il primato seguito da Alessandro Briglia (49"79').Terzo Gianluca Sorrentino (44" 15').

Il tutto si è svolto nel pomeriggio di sabato con due manche di slalom gigante rispetto alle tre categorie. In serata le premiazioni dei partecipanti, quindi divertimento e cena al Rifugio ‘Fontana dei pastori’. Presenti oltre ai tanti atleti anche il Sindaco di Viggiano, Amedeo Cicala.

Soddisfazione per gli organizzatori vista la forte partecipazione di sciatori impegnati anche in notturna, grazie all’impianto di illuminazione.“Ringrazio a nome di tutti lo Scii Club Viggiano e l’amministrazione comunale per l’organizzazione e per l’ottima riuscita della gara”, il commento entusiastico di Giovanni Scarlino, presidente del Centro Sportivo Italiano di Cava de’ Tirreni (Salerno).

Prossimo appuntamento per la tre giorni a Bardonecchia (Torino) dal 21 al 24 marzo 2019 per i campionati Nazionali.