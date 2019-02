Cava de’ Tirreni . Avvistati quattro ladri in Viale Marconi

Cava de Tirreni . I furfanti dopo aver parcheggiato l’auto sulla quale viaggiavano, hanno cominciato ad arrampicarsi su alcuni cancelli delle abitazioni della zona.

Fortunatamente sono stati visti da alcuni residenti che hanno immediatamente allertato i Carabinieri.

Le Forze dell’Ordine sono così giunte sul posto ma non sono riuscite ad acciuffarli, perchè il gruppo stava nel frattempo già fuggendo a piedi.

L’auto sulla quale viaggiavano i ladri, rimasta nei pressi dell’Istituto Ragioneria di Cava, è stata poi sequestrata.

Ma non è finita.

Fuggendo, i quattro ladri, sulla trentina e molto probabilmente dell’Est, hanno anche tentato un altro furto in via Gaudio Maiori.

Sono riusciti infatti ad introdursi all’interno della Citroen Auto, rompendo il cancello d’ingresso.

Appena si sono accorti che sopraggiungeva un’auto sono scappati scavalcando il cancello adiacente.

Per pochissimo non sono stati fermati e presi.

Intanto, grazie alle telecamere di sorveglianza, i ladri hanno lasciato un bel ricordo, soprattutto uno di loro che operava a volto scoperto.

Gli altri tre erano incappucciati, e tutti indossavano i guanti, ovviamente per non lasciare impronte digitali in giro.

Dalle immagini si vedono benissimo le fattezze dell’uomo a volto scoperto.

I filmati sono in questo momento in possesso delle Forze dell’Ordine che stanno indagando su questi episodi.

Sembra che qualche ora prima la banda fosse stata avvistata anche in zona Cappuccini di Cava de’ Tirreni.

Di certo i quattro ladri hanno rubato un’auto, precisamente una Golf, parcheggiata in un cortile vicino al passaggio a livello della frazione Santa Lucia.

Pare anche che questa banda molto probabilmente sia responsabile di altri furti a Cava, in zona Pregiato.

Speriamo che i Carabinieri possano catturarli presto.

I video del tentato furto a via Gaudio Maiori, ora al vaglio degli inquirenti, potrebbero aiutare tantissimo.