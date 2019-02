A Cava de’ Tirreni il 23 febbraio Giornata della Pace con Stefania Proietti, Sindaca di Assisi.

Il 23 febbraio prossimo, alla Giornata della Pace, indetta da Papa Francesco sul tema La buona politica è al servizio della Pace, organizzata dall’Arcidiocesi Amalfi-Cava e dal suo Arcivescovo Mons. Orazio Soricellicon la feconda collaborazione di associazioni e istituti scolastici, ci sarà a Cava un ospite d’eccezione, Stefania Proietti, da due anni Sindaca di Assisi, prima donna a ricoprire questo ruolo nella Città di Francesco e di Chiara. Ed è sulle loro orme, sul dettato evangelico di amore per il prossimo e di attenzione ai più deboli, sull’etica del servizio, nello spirito della Chiesa sognato di Papa Francesco, che Stefania Proietti sta esercitando la sua carica, riscuotendo apprezzamenti profondi dai suoi concittadini e da tutte le persone di buona volontà, pur in un tempo in cui la Buona Novella viene lodata da tutti, ma da molti viene disinvoltamente tenuta in frigo.

L’impegnopiù recente, di respiro internazionale, è stata l’ ordine del giorno deliberato a novembre dell’Amministrazione comunale di Assisi: una presa di posizione contro i massacri che stanno avvenendo nello Yemen ed il commercio delle armi che li supporta: commercio in cui l’Italia è implicata in primissima persona. Contestualmente, un appello ai Sindaci italiani perché sottoscrivano questo ordine del giorno. È quello che sarà fatto anche durante l’incontro del 23, in cui saranno presenti i primi cittadini, o i loro rappresentanti, di Cava e dei comuni viciniori.

Importantissima e stimolante novità rispetto alle precedenti Giornate della Pace, finora tutte pomeridiane e serali, l’incontro con la Sindaca e il resto della manifestazione si svolgeranno di mattina, per favorire un contatto diretto con le scuole e con gli studenti e i giovani in generale. L’appuntamento è infatti alle 9 al Cinema Metropol, dove è prevista la presenza di circa trecento studenti provenienti dagli Istituti Superiori: Liceo “De FilippisGaldi”, Liceo Scientifico “A.Genoino”, “IIS Vanvitelli-Della Corte”, IIS “Filangieri” (di Cava de’ Tirreni), “ISS Marini-Gioia” (Amalfi). I ragazzi saranno protagonisti, sia perché il Gruppo del Liceo Musicale “M.Galdi” effettuerà l’apertura musicale, sia perché sarà dato ampio spazio alle loro domande ed alle loro osservazioni, con particolare riguardo all’argomento “Le declinazioni della Pace al servizio delle Comunità locali”.

Al termine dell’incontro, verso le 11,30, si formerà un corteo, al quale parteciperanno anche altri studenti e, naturalmente, tutte le persone di buona volontà. Tra canti, striscioni e cuori aperti si giungerà a Piazza San Francesco, al Convento di San Francesco, dove sarà simbolicamente piantumato un Ulivo e, con i rinnovati saluti delle autorità e della Sindaca, il congedo musicale sarà affidato a un mini concerto di gruppi musicali studenteschi.