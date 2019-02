Castellammare. Stabiaequa, festa per oltre 900 podisti: successi di Nigro e Janat

Oltre 900 podisti hanno preso parte, questa mattina, alla settima edizione di Stabiaequa, la mezza maratona con partenza e arrivo alle Antiche Terme di Castellammare e passaggi a Marina di Stabia e Vico Equense. Una bella festa dello sport per una gara podistica dall’enorme fascino: gli appassionati hanno attraversato un percorso con lunghi tratti “vista mare”, nel panorama unico al mondo della penisola sorrentina.

Tra gli uomini, il successo è andato a Giorgio Mario Nigro della società Carmax Camaldolese, che ha chiuso in 1.12’47”. Il 31enne di Capaccio ha preceduto Hamid Kadiri (Il Laghetto), secondo in 1.13’28”, e Massimiliano Fiorillo (Podistica Cava Pic. Costa Amalfi), terzo in 1.14’47”. “Bel percorso e ottima organizzazione”, ha commentato Nigro, al suo esordio a Stabiaequa. “E’ stato forse più difficile di quanto mi aspettassi, nel tragitto verso Vico c’è uno strappo in salita che si è fatto sentire. Ho fatto gara di testa con Kadiri fino al giro di boa a Vico, al km 16, quindi ho cambiato passo e sono contento di aver vinto”.

Tra le donne, secondo successo consecutivo per Hanane Janat (Il Laghetto). L’atleta africana ha chiuso in 1.23’59”. Sul podio due campane: Ilenia Nicchiniello dell’Amatori Podismo Benevento (1.30’08”) e Alessandra Ambrosio dell’Amatori Atletica Napoli (1.30’24”). “La gara mi è piaciuta molto: salite, discese e molti chilometri panoramici, davvero divertente ed impegnativa. Spero di tornare per poter centrare la tripletta”.

Miglior società, la Podistica Il Laghetto.

Andrea Fontanella, presidente della Sport Eventi Run, traccia un bilancio di questa edizione: “Siamo soddisfatti, i numeri hanno premiato la nostra scelta di passare dalla 16 alla 21 km e adesso puntiamo a rafforzare ulteriormente questa mezza maratona, facendone una corsa di rilevanza nazionale”. Alla partenza della Stabiaequa 2019 erano presenti il consigliere regionale Alfonso Longobardi, il vicesindaco di Castellammare, Lello Radice, e il presidente del consiglio comunale, Vincenzo Ungaro. E ancora il sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore, e il presidente Uisp Napoli, Antonio Mastroianni.