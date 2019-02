Castellammare di Stabia. Viene multato per divieto di sosta, 50enne aggredisce i vigili mandandone uno in ospedale

Castellammare di Stabia. Ieri mattina, in Viale Europa, un uomo 50enne è stato multato per aver lasciato la sua auto in divieto di sosta all’incrocio con Via Nocera. Ma l’uomo non ci sta ed aggredisce prima verbalmente e poi fisicamente i vigili urbani che avevano elevato la contravvenzione. Uno degli agenti è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale “San Leonardo” che hanno formulato una prognosi di quattro giorni. Il 50enne, che altre volte aveva avuto atteggiamenti simili nei confronti dei vigili urbani, ora si trova ristretto agli arresti domiciliari con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, in attesa del processo che si svolgerà con rito direttissimo.