Castellammare di Stabia: Strage sfiorata all’alberghiero

Sabato il soffitto di un aula è venuto giù nell’ Istituto Alberghiero “Raffaele Viviani” di Castellammare di Stabia. E’ stata sfiorata la tragedia nel plesso che ha non pochi problemi strutturali. L’aula in cui tutto è crollato è stata ristrutturata solo 3 anni fa. Per fortuna il cedimento c’è stato giorno in cui non c’erano lezioni, dal momento che le loro ore scolastiche sono organizzate in base alla “settimana corta”, così da dare la possibilità ai ragazzi di poter anche lavorare durante il fine settimana. Come scrive Metropolis, già in passato il Viviani aveva avuto problemi e carenze strutturali che avevano portato tutti gli alunni a scioperare più di una volta e a chiedere alla loro preside, un incontro con il Comune e la Regione. Le problematiche dell’istituto sono sempre state legate all’edilizia scolastica: aule contenti la muffa, caldaia non funzionante, nessuna presa della corrente nelle aule, infiltrazioni, fino al crollo del soffitto di un’aula, per giunta nuovissima.

«In qualità di rappresentante d’istituto – dice Carlos Yuri Annunziata – stiamo sollecitando la provincia per l’intervento di un ispettore scolastico per avere la certezza dell’agibilità della nostra scuola». In realtà questa è una richiesta che era già stata fatta quando i ragazzi a dicembre avevano occupato l’Istituto, occupazione che però si era risolta in poco tempo dato che lo stesso sindaco di Castellammare si era interessato alla vicenda.

«Se non ci sarà assicurata l’agibilità dell’istituto proporremo io e la componente alunni la chiusura della scuola – continua Annunziata – fino a quando non saranno presi provvedimenti sia a livello di manutenzione e sia a livello di sicurezza». In effetti sono mesi che gli alunni si battono affinché qualcosa cambi e sia restituito loro il diritto allo studio, in effetti negato dal momento che non riescono a sentirsi al sicuro nelle aule dove svolgono lezione, in un complesso che dovrebbe essere paragonato solo alle proprie case, per la sicurezza. «Noi studenti non ci sentiamo al sicuro nella nostra scuola – commenta Il rappresentate d’istituto – Non è una scuola consona allo svolgimento delle lezioni. E’ inimmaginabile pensare che non abbiamo nemmeno le luci di emergenza a scuola e nelle aule». «Se l’episodio del crollo capitava di lunedì o qualche altro giorno della settimana – specifica il ragazzo – l’esito sarebbe stato fatale». In effetti è stato solo per un caso fortuito che all’interno della classe nonci fosse nessuno, nemmeno tra il personale scolastico. «Quell’aula è occupata da ragazzi di prima, parliamo di 13enni e 14enni che potevano farsi male, seriamente male. E’ una vergogna», conclude Yuri. Gli alunni del Viviani in effetti non chiedono molto, se non quello di essere ascoltati, capiti, presi in considerazione, vogliono sapere di poter contare sulle istituzioni e di poter andare a scuola con serenità, senza pensare che da un momento all’altro possa cadergli un tetto sulla testa.