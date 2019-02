Castellammare di Stabia sotto shock. Uomo di 38 anni si uccide impiccandosi, lascia la moglie e tre figli

Castellammare di Stabia. Tutta la città è scossa per una tragedia consumatasi in questa domenica di febbraio. Un uomo di 38 anni, padre di tre figli, si è tolto la vita. Per tutta la giornata era sparito, lo hanno cercato in tanti ed alla fine, nel pomeriggio, i parenti lo hanno trovato impiccato. Immediatamente hanno chiamato i soccorsi ma quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sul luogo del suicidio sono arrivati anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. La moglie non si dà pace e continua a chiedersi il motivo che abbia condotto il marito all’insano gesto. L’unica traccia è una lettera che il 38enne ha scritto prima di uccidersi, attraverso la quale spiega ai suoi familiari il perché della sua decisione. Il padre del 38enne, quando ha appreso la terribile notizia, non ha retto al dolore ed è stato colto da un malore improvviso, che lo ha costretto a rivolgersi alle cure dei medici dell’ospedale San Leonardo. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’indagine sul caso.