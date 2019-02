Castellammare di Stabia. E’ stato ritrovato e sta bene Lello Elia, scomparso il 21 febbraio. Era all’ospedale “San Leonardo”

Castellammare di Stabia. E’ finita bene la storia di Lello Elia, l’anziano del quale si erano perse le tracce dallo scorso 21 febbraio quando si era allontanato dalla sua abitazione. I suoi familiari avevano lanciato vari appelli anche attraverso i social. Per fortuna l’uomo è stato ritrovato dagli agenti delle forze dell’ordine nell’ospedale stabiese “San Leonardo” dove si era recato il giorno stesso della scomparsa lamentando un forte dolore al petto e restando nel nosocomio per la notte. Il giorno successivo era stato dimesso ed aveva trascorso due notti fuori casa, forse nella zona della stazione della Circumvesuviana. Ieri sera, però, aveva fatto ritorno al “San Leronardo” chiedendo aiuto e riparo dal freddo. I medici di turno hanno immediatamente informato i carabinieri che, a loro volta, hanno avvistato i familiari dell’uomo che si sono recati in ospedale dopo aver vissuto tre giorni di angoscia. Ma, per fortuna, la vicenda si è conclusa bene e Lello Elia ha fatto ritorno a casa tra l’affetto dei suoi cari.