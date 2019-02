Castellammare di Stabia. Il ponte sul fiume Sarno, nell’ambito della stazione Moregine, è a rischio. Attivo il nuovo tracciato

Castellammare di Stabia. Il ponte sul fiume Sarno, nell’ambito della stazione Moregine, non è sicuro. Per questo motivo l’Eav ha deciso di spostare il passaggio dei treni sul nuovo tracciato realizzato all’interno del progetto di raddoppio dei binari sulla tratta Torre Annunziata – Castellammare di Stabia. Il ponte è usurato dalla corrosione causato dalle esalazioni degli acidi che vengono trasportati dalle acque del fiume. Ovviamente non si poteva interrompere il transito dei treni della linea Sorrento – Napoli perché avrebbe provocato notevoli disagi all’utenza e, per tale motivo, si è deciso di studiare un percorso alternativo che prevede il passaggio dei treni sul nuovo ponte realizzato nell’ambito della legge di finanziamento 80/84, per consentire il raddoppio della sede ferroviaria tra Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. Già da ieri il transito dei treni è stato spostato sul nuovo tracciato, con una limitazione di velocità tra le stazioni di Villa Misteri e Pioppaino, a cause delle caratteristiche tecniche del tracciato.