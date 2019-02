Castellammare di Stabia. Paura per un furgoncino in fiamme, per fortuna nessun ferito

Castellammare di Stabia. Poco dopo le 16.45 di oggi, sulla SS 145 all’ingresso della città, un furgoncino ha preso improvvisamente fuoco. Per fortuna il conducente è riuscito a lasciare l’abitacolo e non si registrano feriti. Il mezzo è stato completamente avvolto dalle fiamme generando panico tra i presenti. Sul posto è intervenuta la Polizia che ha bloccato il traffico per motivi di sicurezza. Allertati i Vigili del Fuoco che sono riusciti a spegnere l’incendio. Ora si indaga sul motivo che ha generato l’incendio del furgone.