Castellammare di Stabia nei fine settimana ostaggio dei parcheggiatori abusivi e della sosta selvaggia

Castellammare di Stabia. In città, soprattutto nei fine settimana, esplode il fenomeno dei parcheggiatori abusivi e della sosta selvaggia, grazie anche all’assenza degli agenti della polizia municipale. Ad essere maggiormente colpita è la zona che gravita intorno alla villa comunale. Ma il fenomeno è presente anche a Corso Garibaldi, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Giovanni XXIII, Piazza Umberto I, Piazza Bonifacio. I cittadini sono esasperati perché, per poter parcheggiare la propria autovettura, sono costretti a sottostare alle minacce dei parcheggiatori abusivi ed a pagarli per essere tranquilli di avere la propria auto “al sicuro”. Per non parlare delle auto lasciate in divieto di sosta che creano non pochi problemi alla circolazione veicolare e, ovviamente, anche ai pedoni. Indubbiamente sarebbe necessaria una maggiore presenza dei vigili ma il problema fondamentale è legato al fatto che il corpo della polizia municipale è sotto organico e diventa quindi difficoltoso gestire le emergenze del fine settimane in tutta la città. Si confida nel senso civico dei cittadini al fine di garantire una maggiore vivibilità. Inoltre, si auspica un maggior controllo delle forze dell’ordine sulla piaga dei parcheggiatori abusivi, un fenomeno dietro al quale in molti casi opera la criminalità organizzata.