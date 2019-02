Castellammare di Stabia. Guardia di Finanza sequestra 1.500 maschere di carnevale in un negozio cinese

Castellammare di Stabia. Gli uomini della Guardia di Finanza, dopo aver effettuato un blitz in un esercizio commerciale cinese del rione Annunziatella, hanno sottoposto a sequestro 1.500 maschere di carnevale provenienti dalla Cina oltre ad adesivi e fermacapelli. Le maschere erano prive delle indicazioni e delle avvertenze in lingua italiana e, conseguentemente, non era possibile risalire al materiale usato per la produzione e sono state, quindi, ritenute pericolose per la salute. Al commerciante è stata, inoltre, comminata una sanzione pecuniaria di quasi 2.000 euro. Le operazioni di controllo andranno avanti anche nei prossimi giorni ed interessano diversi esercizi commerciali senza esclusione dei grossisti.