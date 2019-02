Castellammare di Stabia. Grave incidente stradale in Via Passeggiata Archeologica, tre feriti di cui uno grave

Castellammare di Stabia. Intorno alle 16.00 di oggi si è verificato un grave incidente stradale in Via Passeggiata Archeologica, che ha visto coinvolte due autovetture ed una moto. Tre le persone ferite, di cui una in modo grave. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 che hanno trasportato i feriti presso l’Ospedale “San Leonardo” per le cure e gli accertamenti del caso. Sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia ed i Vigili Urbani per effettuare i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le relative responsabilità