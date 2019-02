Castellammare di Stabia. Il nuovo direttore rimuove la statua della Madonna dall’ospedale “San Leonardo”, è polemica

Castellammare di Stabia. Sta suscitando molte polemiche la decisione presa da Mauro Muto, nuovo direttore dell’ospedale “San Leonardo”, il quale ha deciso di rimuovere le statue della Madonna ed altre immagini sacre dalle corsie. Il motivo non sarebbe legato a questioni religiose ma ad un aspetto puramente igienico. In pratica le statue diventerebbero un ricettacolo di polvere e, quindi, di germi dato che non vengono pulite abbastanza. Immediatamente sono scattate le proteste e le polemiche perché per tantissimi pazienti ed anche per i loro cari la statua della Madonna rappresenta un punto di riferimento. E’ davanti a lei che in tanti pregano perché un’operazione possa andare bene, in tanti davanti a quella statua chiedono la forza di affrontare la malattia ed in tanti portano un fiore per ringraziare per un intervento andato bene o per la nascita di una nuova vita. Insomma, per i credenti avere un’immagine sacra a cui poter rivolgere lo sguardo in un luogo comunque segnato dalla sofferenza è molto importante. E vedersene privati fa male. Ci sono anche, però, quelli che sono d’accordo sulla scelta di rimuovere le statue perché igienicamente non perfette, ma sono la minoranza. Indubbiamente si potrebbe garantire la sicurezza igienica in altri modi, magari proteggendo la statua con una piccola teca. Non resta che attendere per vedere l’evolversi della vicenda e speriamo che alla fine si possa addivenire ad una giusta soluzione che tenga conto della sensibilità di tutti.