Castellammare di Stabia. Carcassa di una mucca sull’arenile antistante la villa comunale. I cittadini chiedono maggiori controlli

Castellammare di Stabia. Questa mattina, sulla battigia dell’arenile, proprio di fronte alla villa comunale, è stata rinvenuta la carcassa di una mucca. L’animale, ad un primo esame, sembra essere molto da molto tempo essendo anche parzialmente decomposto. Tutti si chiedono come abbia fatto ad arrivare in quel punto, probabilmente vi sarà stato trascinato dalle correnti. Già in passato è capitato di ritrovare carcasse di animale sull’arenile antistante la villa comunale, ad esempio topi, cani, tartarughe. Questa volta, però, si tratta di un animale dalle grandi dimensioni. Ora le forze dell’ordine stanno indagando per cercare di capire la provenienza della mucca che potrebbe avere un marchio dal quale si potrebbe risalire al proprietario. Bisogna capire anche se l’animale sia stato gettato in acqua dopo che era morto oppure se sia caduto in maniera accidentale nel fiume Sarno e trascinato fino all’arenile. In ogni caso l’episodio desta molto scalpore e molte polemiche tra gli stabiesi che gridano alla vergogna per quanto accaduto e chiedono a gran voce maggiori controlli.