Castellammare di Stabia. Una bella iniziativa per restituire il verde a Monte Faito, un albero piantato per ogni bimbo che nasce

Castellammare di Stabia. Una bellissima iniziativa per la rinascita del verde a Monte Faito, nata dalla collaborazione tra il Parco Regionale dei Monti Lattari e l’associazione Pro Natura. Per ogni nuovo nato la famiglia potrà decidere di festeggiare piantando un albero sul Monte Faito. Basterà donare un contributo di 60 euro e si riceverà un attestato di donazione con la posizione dell’albero piantato, un ciondolo ed una fetta di tronco che si potrà rendere unica con una dedica personale e si potrà poi appendere al nuovo albero. Si spera siano in tanti ad aderire a questa idea in modo da restituire al Faito gli alberi distrutti dai recenti incendi. Chi vorrà partecipare all’iniziativa dovrà rivolgersi al negozio “Qualazampa” di Castellammare di Stabia. Le piantumazioni inizieranno a breve, la prima è prevista già per il prossimo mese di marzo. Poi si ricomincerà a novembre perché in primavera ed in estate è sconsigliata la piantumazione. Ci auguriamo che siano in tanti ad aderire in modo da riportare Monte Faito alla sua bellezza e ricchezza.