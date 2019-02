Castellammare piange Silvano Viggiani , un incidente lo ha ucciso a soli 55 anni

Castellammare di Stabia piange Silvano Viggiani , un incidente lo ha ucciso a soli 55 anni . Troppo violento l’impatto tra il suo scooter e un’auto a Varano ieri pomeriggio. Ferita anche un’altra persona, in condizioni non gravi. Portato al San Leonardo, l’uomo era stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Boscotrecase. Ma arrivato in gravissime condizioni, il cinquantacinquenne non ce l’ha fatta. Sul posto i vigili urbani al lavoro per ricostruire l’incidente che ha coinvolto lo scooter e la Smart intorno alle 16. Si tratta di ricostruire le responsabilità per risalire alle cause dell’impatto. Aperta un’inchiesta dalla Procura di Torre Annunziata, il pm ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima. Solo dopo l’esame del medico legale i familiari potranno dirgli addio. Il secondo morto a Castellammare in due giorni. Solo l’altro ieri è toccato a Patrizia Oliva perdere la vita a sessanta anni, rimasta schiacciata nella sua Punto . Tante le condoglianze anche da Sorrento e dalla Penisola Sorrentina.