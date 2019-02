Castellammare. Nessun processo per lo stupro della 12enne di Gragnano Il giudice del tribunale per i Minori di Napoli ha, infatti, disposto la sospensione del procedimento penale, concedendo la messa alla prova ai tre minorenni (di 14, 15 e 16 anni) che hanno confessato di aver abusato della ragazzina. Per diciotto mesi i i baby orchi – così è stato stabilito a margine dell’udienza andata in scena ieri mattina – verranno impegnati in attività socialmente utili. Se supereranno questa “prova”, già nel 2020, potranno tornare a casa, completamente liberi e senza la minima macchia sulla fedina penale. Si chiude così, a meno di un anno dall’inchiesta choc aperta dalla procura per i Minori di Napoli, una delle più brutte pagine di cronaca che abbiano mai sconvolto la città stabiese negli ultimi anni.

I giudici, anche alla luce delle relazioni positive stilate dagli assistenti sociali nel corso di questi mesi, hanno deciso di accogliere la richiesta dei tre minorenni, uno dei quali legato da vincoli di parentela con personaggi di spicco del clan D’Alessandro. Per il tribunale, i giovani stupratori (difesi dagli avvocati Antonio de Martino e Gennaro Somma) meritano una seconda chance. Una decisione in linea con quanto stabilito dal codice, che per i reati commessi dai minorenni prevede un percorso penale meno traumatizzante possibile e incentrato sul recupero sociale degli imputati. Un verdetto che sembra però destinato a far discutere, specie per la eco mediatica generata dalla vicenda nel corso di questi mesi.

I fatti risalgono al 28 aprile scorso, quando una ragazza di dodici anni residente a Gragnano viene violentata all’interno di alcune stanze delle terme dismesse di Castellammare di Stabia. La vittima

racconta la sua storia ai genitori che subito denunciano tutto alle forze dell’ordine. Ne nasce un’inchiesta lampo. Il pm Fabrizia Pavani sequestra i telefonini

dei sospettati. Dalle indagini viene fuori una storia drammatica. La ragazza sarebbe stata protagonista di continue violenze da parte di uno dei ragazzini, un quattordicenne. Fino a quel terribile pomeriggio in cui si è consumata la violenza di gruppo. Uno stupro ripreso dalle telecamere dei telefonini degli indagati, accusati anche di aver ricattatola giovane. «Se parli mettiamo tutto sui social», la minaccia recapitata alla ragazzina. Una settimana dopo la denuncia i tre sospettati vengono tutti arrestati. Sono accusati, a vario titolo, di violenza sessuale ed estorsione. Il pm, nel decreto di fermo, li definisce protagonisti di atti di «bullismo sessuale». Messi alle strette e incastrati anche dai video scoperti su cellulari e pc, i minorenni decidono di confessare. Dopo alcune titubanze, in una delle precedenti udienze, il branco dei baby-stupratori ha anche chiesto scusa ai familiari della giovane vittima. A settembre dello scorso anno, dopo diversi mesi vissuti dietro le sbarre del carcere minorile, sono stati tutti “scarcerati” e trasferiti in alcune comunità di recupero. Durante questi mesi, come hanno ribadito anche i legali della difesa, i tre avrebbero avuto un comportamento “esemplare” dimostrandosi sinceramente pentiti per ciò che è avvenuto quel giorno. Una tesi che ha convinto il giudice, pronto a concedere un’altra occasione ai tre baby orchi di Castellammare di Stabia.