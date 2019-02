Castellammare , Nello Di Nardo si avvicina alla Lega? Lui smentisce

Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Nello Di Nardo tenta il salto nella Lega, questa è la notizia che girava nell’area stabiese.

Nello Di Nardo alla lega. Le intenzioni ci sono, le trattive pure. Manca forse il coraggio. Coraggio politico si intende. Come quello manifestato dai suoi consiglieri comunali di riferimento a Palazzo Farnese, i quali hanno subito fatto dietrofront per non destare gli inevitabili scalpori. Ma che molti stiano lasciando Forza Italia per tentare la fortuna sul carro vincente di Salvini, ma soprattutto per allontanarsi da Cesaro, è un fatto ormai noto. Di Nardo però ha avuto premura di smentire tutto, rimane in Forza Italia, intanto si sta cercando di vedere una sua eventuale candidatura alla Regione Campania