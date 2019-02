Castellammare dopo incidente con morti e feriti è stato rimosso il senso unico alternato – FOTO

Castellammare dopo incidente con morti e feriti è stato rimosso il senso unico alternato . Dalle 15, 30 circa da Castellammare di Stabia a Sorrento e viceversa per l’autostrada A3 Napoli – Salerno il traffico è regolare.

E’ di un morto e un ferito il bilancio del violento incidente di quest’oggi poco dopo le 12 sul viadotto San Marco a Castellammare. Due vetture, che viaggiavano in direzione opposta, si sono scontrate frontalmente a causa, probabilmente, di un sorpasso azzardato. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale stabiese, la polizia stradale, i vigili del fuoco oltre che diverse ambulanze del vicino ospedale San Leonardo. Al momento è certa la morte di uno dei due automobilisti (una donna) mentre sono gravissime le condizioni di un altro uomo che viaggiava in una vettura diversa. Non si conoscono ancora le generalità dei coinvolti in questo tragico incidente sulla SS145, aperto solamente sabato scorso dopo i lunghissimi lavori di sostituzione agli appoggi del viadotto San Marco.