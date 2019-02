Castellammare/Agerola: S.S. 366 chiusa al traffico dei mezzi superiori a 7,5 tonnellate

La s.s. 366 che collega Castellammare di Stabia ad Agerola è chiusa al traffico dei veicoli che superano le 7,5 tonnellate di peso.

Il perché? Secondo alcune segnalazioni dei residenti, dopo le interminabili piogge della scorsa settimana, il terreno sottostante all’asfalto è fuori uscito e quindi si rischia un crollo di tutta la strada.

Per evitare tutto questo, le autorità competenti hanno vietato il transito a tutti i veicoli diversi da autovetture e motocicli.

I cittadini, ma soprattutto i genitori degli studenti e i pendolari sono preoccupati, visto che a quanto pare neanche i pullman potranno passare.

Sono in corso rilevamenti per capire l’entità dei danni.

Il Comune di Agerola, con un post su facebook fa capire che la situazione è molto seria e preoccupante. I tecnici stanno monitorando costantemente il punto critico.

Eventuali modifiche dell’andamento veicolare, che attualmente consente il traffico alle solo auto e moto in senso unico alternato, saranno comunicate tempestivamente.

Per il momento la SITA, vista la chiusura al transito per i bus, domani mattina alle ore 6.40 effettuerà una corsa da Agerola San Lazzaro fino a dopo il traforo e ci sarà una navetta da Pimonte per Castellammare Alle ore 14.20 da Traforo per Agerola San Lazzaro.