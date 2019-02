Castellabate piange Marco Giannella morto a 36 anni alla vigilia di San Costabile

Castellabate, morte improvvisa di un giovane di 36 anni, triste vigilia di S.Costabile – “Ti ho augurato solo pochi giorni fa tanta felicità per l’amore che avevi trovato”, scrive così, su di un social, addolorata, Katia, una sua amica. L’esperienza della morte, soprattutto quella improvvisa, ci mete dinanzi il nostro limite. E’ mancato improvvisamente Marco Giannella, 36 anni,commerciante.

IL MALORE IMPROVVISO

Conosciuto da tutti secondo genito di Rosaria e “Filuccio” ( Raffaele ) con la sorella Lucia , e che negli anni 80 ha gestito una delle pizzerie più in voga negli anni d’oro della Marina cilentana . Marco lavorava in una cooperativa che gestiva le pulizie presso l’ex struttura ospedaliera di Agropoli, la notte scorsa dunque si sono consumate le sue ultime ore di vita , era solo nella sua auto e un malore , probabilmente un infarto fulminante lo ha colpito sulla strada verso casa a località di Eboli , a notare il ragazzo sul bordo della strada oramai senza vita un’automobilista di passaggio che ha dato l’allarme ma oramai inutili anche i soccorsi la sua salma è attualmente presso la sala obitorio di Eboli dove nelle prossime ore non si può escludere un esame autoptico anche se dai primi rilievi del caso sul corpo non sono visibili tracce di alcun genere.

IL DOLORE DELLA COMUNITA’ ALLA VIGILIA DI SAN COSTABILE

La comunità di Castellabate tutta si stringe al dolore immenso della famiglia Giannella / Federico. Una cappa di tristezza è calata sull’interra comunità di Castellabate. Decine le testimonianze di affetto su Facebook. “Domani, festa di S.Costabile, tutti pregheremo per Martco, che tristezza!, Rip”