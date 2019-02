Quando il Carnevale in Penisola Sorrentina era una festa. Da Massa per Sorrento fino a Sant’Agnello

Quando il Carnevale in Penisola Sorrentina era una festa. Da Massa Lubrense per Sorrento fino a Sant’Agnello. Ne parlammo cinque anni fa su Positanonews, anche con una edizione cartacea e una storica foto di Federico Iaccarino, il fotografo dei Vip e organizzatore di grandi eventi, che peccato che non si ripeta più questo evento e ci si suddivida in tanti piccoli carnevali senza rilevanza nazionale o internazionale come era una volta…