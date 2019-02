Capri. Prossimo all’apertura il Micronido d’infanzia. I tempi e le modalità per accedere al servizio

Capri. Manca pochissimo all’apertura del Micronido di infanzia, che sarà all’avanguardia per attrezzature ed organizzazione e che potrà ospitare 23 bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni con spazi dedicati ad ogni fascia d’età. Il Nido prevede due orari, uno ridotto dalle 8.30 alle 13.30 ed uno intero dalle 8.30 alle 16.30, dal lunedì al venerdì. Al momento della presentazione della domanda i richiedenti dovranno scegliere uno dei due orari per la frequenza al Nido del bambino. L’inizio del servizio è previsto per il prossimo 1 aprile. Possono presentare domanda di accesso le famiglie di bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni d’età (da compiersi entro il 31 dicembre dell’anno corrente). Le domande andranno presentate presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Capri entro e non oltre le ore 12.00 dell’11 marzo 2019, utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile, presso l’Ufficio Servizi Sociali oppure scaricabile sul sito del Comune di Capri (www.cittadicapri.it). Sulla base delle domande di iscrizione pervenute ed al fine dell’assegnazione dei posti del nido, verrà stilata una graduatoria secondo i criteri di priorità e punteggi previsti dal Regolamento approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 18 gennaio 2019. Si precisa che prima dell’entrata a pieno regime dell’attività annuale dell’Asilo Nido, per il corrente periodo, la documentazione relativa al possesso dei requisiti riguardante l’attribuzione dei punteggi per l’attività lavorativa dei genitori, potrà riferirsi a quella dell’1 giugno 2018. E’ necessario presentare la certificazione I.S.E.E. per il calcolo del pagamento della retta. La mancata presentazione della suddetta documentazione comporterà il pagamento dell’intero importo. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune, sito in Via Le Botteghe n. 30, tel. 081-8386303 nei giorni lunedì, martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00