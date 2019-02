Capri oltre ottomila mezzi motorizzati sull’isola!

Capri aumentano i mezzi motorizzati . Il cosiddetto “parco veicolare” dell’isola, vale a dire il numero di auto, moto ed altri veicoli di proprietà della popolazione residente, cresce anno dopo anno a dismisura. Secondo gli ultimi dati di www.comuni-italiani.it, aggiornati a tutto il 2016 e in attesa dei numeri più recenti, la parte del leone la fa Anacapri: nel comune di sopra risultano 2.477 auto (pari a 354 ogni mille abitanti) e 2.132 motocicli, cui vanno aggiunti altri circa 600 veicoli tra bus, trasporto merci, veicoli speciali, autocarri, motocarri. A Capri invece le auto dei residenti sono 1.536 (pari a 213 ogni mille abitanti), i motocicli 1.161, gli altri veicoli complessivamente 550 circa. All’incirca, tra mezzi a due, tre e quattro ruote sia privati che di aziende, parliamo di 3.200 unità a Capri e 5.200 ad Anacapri. E’ evidente che si tratta di numeri imponenti per un territorio che è per circa tre quarti pedonale, dove i parcheggi pur cresciuti negli ultimi anni sono limitati e insufficienti, dove il traffico è diventato man mano sempre più insostenibile. Una delle scommesse del futuro è proprio questa: vogliamo che l’isola mantenga la sua vocazione naturale di realtà pedonale, intima e a misura d’uomo o preferiamo continuare ad assistere all’invasione a dismisura di veicoli di ogni specie con tutti i disagi connessi?