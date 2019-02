Capri, nasce il “Tavolo del mare”: obiettivo salvaguardare l’isola

E’ nato a Capri “Il Tavolo del Mare”. Un gruppo di associazioni, dieci in totale, tutte legate, con scopi diversi all’ambiente ed al mare, unitesi con intenti comuni ed in modo trasversale, per salvaguardare “la risorsa mare”. “Scopo comune delle associazioni è di monitorare lo stato del mare dell’isola di Capri, che al momento non gode di ottima salute. Una tendenza al peggioramento che aumenta di anno in anno e che solo attraverso la realizzazione di un’Area Marina protetta potrebbe arginarsi”.

Le associazioni promotrici del “Tavolo del Mare” si sono poste come obiettivo, pertanto, quello di :

Salvaguardare l’ambiente dell’isola di Capri, incentivandone la fruizione turistica sostenibile;

Accelerare la macchina amministrativa per l’istituzione dell’Area Marina Protetta di Capri;

Aiutare dove possibile la futura AMP, divenendo strumento di supporto per la stessa, salvaguardandola e divulgandola;

Rafforzare ed incrementare il rispetto delle normative vigenti in mare e nell’ambiente in genere;

Salvaguardare e tutelare il fragile equilibrio degli ambienti costieri e marini ormai fortemente minaccianti;

Essere di aiuto e supporto alle autorità competenti;

Promuovere interventi che riducano e regolamentino il traffico costiero dell’isola;

Attuare ogni iniziativa al fine di ridurre la velocità, che è divenuta una vera piaga del turismo in mare.

Questo il post pubblicato alcuni giorni fa da Capriamoci:

“Chi frequenta l’ Isola con amore e rispetto, conosce esattamente i posti dove può stare in simbiosi con essa e contemplarla. Il problema c’è per chi non può sfuggire al traffico urbano e marittimo. Il visitatore egoista non potrà mai capire questo, anzi, lui vuole, vuole e vuole.

Capri si deve difendere! Pretendendo, come fa il visitatore egoista, di potere avere il trattamento che per diritto le appartiene: un turismo sostenibile e regole per il traffico marittmo sotto costa.

Anche l’ utopia è sempre un inizio.

Io voglio una Capri bella e vivibile”.