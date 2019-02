Capri in lutto per la scomparsa della maestra Maria Salzano De Martino

Capri perde un personaggio importante che ha segnato la storia dell’isola e che ha contribuito alla formazione di intere generazioni. E’ venuta a mancare la maestra Maria Salzano De Martino, che per tantissimi anni ha svolto il suo ruolo di insegnante nelle scuole elementari pubbliche capresi. Il suo non era solo un lavoro, ma una vera e propria missione, svolta con amore e passione al punto da recarsi spesso presso le case dei propri alunni al di fuori degli orari di lezione per dare un sostano non solo dal punto di vista educativo ma anche in eventuali difficoltà delle famiglie di appartenenza. La maestra Maria lascia i figli Gianni (sindaco di Capri), Brigida, Luigi e Rosanna, oltre agli adorati nipoti. I funerali saranno celebrati domani mattina alle 9.15. La redazione esprime le proprie condoglianze alla famiglia.