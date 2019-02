Capri: Iniziano i lavori nel parco giochi in attesa del Tar

A Capri iniziano le opere che daranno uno spazio tutto dedicato ai bambini, in attesa del verdetto del nuovo parco giochi è in attesa dell’esito di un ricorso al Tar presentato da un privato. Per il progetto all’interno dei Giardini della Flora Caprense, infatti alcuni proprietari di immobili situati nelle vicinanze dell’area individuata per dare vita al mini-luna park, si erano rivolti al Tribunale Amministrativo Regionale. Intanto, come scrive Metropolis, l’amministrazione comunale attraverso un post pubblicato sulla pagina social della “Primavera”, il gruppo politico di riferimento dell’attuale maggioranza, ha ufficializzato il via ai lavori. «Pur con molto ritardo rispetto ai tempi che inizialmente avevamo programmato (a causa di un ricorso al Tar il cui esito non è ancora stato definito) la scorsa settimana sono finalmente – si legge – iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo parchetto giochi presso i Giardini della Flora Caprense. Si tratta di un’opera promessa in ogni campagna elettorale ma che mai prima di adesso era stata, come adesso, progettata e appaltata. In attesa della sentenza, che ci auguriamo sia favorevole al Comune, è stata per ora affidata una prima parte delle lavorazioni e pertanto, al fine di realizzare tali opere, lo spazio rimarrà chiuso per il tempo necessario. Ci scusiamo per l’eventuale disagio ma siamo certi che tale intervento consentirà finalmente di dare uno spazio davvero all’altezza delle esigenze dei nostri bambini». Il progetto del parco per bambini redatto dall’Associazione “Capri Architettura e Paesaggio” prevede la riqualificazione dello spazio giochi attrezzato con aree “a verde” in un piano generale di riassetto della zona che diventerebbe un vero e proprio punto di ritrovo, di incontro, socializzazione con svago e attività ludiche per i bambini e le famiglie capresi.