Capri. Danni per il forte vento, alberi abbattuti e un palo dell’elettricità divelto

Capri. Il forte vento che oggi ha flagellato l’isola ha provocato non pochi danni in diverse zone. Alcuni alberi si sono abbattuti e diversi rami sono caduti in Via Matermania ed in Via Dentecala. Le violente raffiche hanno anche divelto un palo elettrico già segnato dalla ruggine provocando un black out. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza, gli agenti della polizia municipale ed i tecnici della Sippic per ripristinare l’energia elettrica. Il forte vento inoltre ha provocato la soppressione di molte corse marittime con i conseguenti disagi per i tanti pendolari